وزير الدفاع البريطاني: سلمنا أوكرانيا أكثر من 300 الف قذيفة مدفعية

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الاربعاء، أن المملكة المتحدة سلمت أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا.

وأكد شابس، خلال الاجتماع الخامس عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية اليوم في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا، وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، التزام بلاده بتسليم عشرات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية هذا العام، مشيدا بوحدة الشركاء والحلفاء في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

التعهد بتقديم عشرات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، "لقد أظهرنا اليوم التزام المملكة المتحدة الثابت تجاه أوكرانيا وقدمنا المزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك التعهد بتقديم عشرات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".

وأضاف "ولضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها مع اقتراب فصل الشتاء، حددنا أيضًا كيف ستذهب المملكة المتحدة إلى أبعد من ذلك في الأشهر المقبلة في مجالات الدعم ذات الأولوية لدينا، بما في ذلك الدفاع الجوي وقدرات الضربات بعيدة المدى والتدريب".

وحضر وزير الدفاع البريطاني الاجتماع الخامس عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكراني حيث يجمع وزراء وكبار المسؤولين من حوالي 50 دولة لتنسيق الدعم الدولي لأوكرانيا.

وأتاح الاجتماع فرصة لوزير الدفاع للقاء وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف للمرة الأولى.

كما عقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لمناقشة المصالح الأمنية المشتركة والعمل المستمر لمواءمة الإنتاج الصناعي الدفاعي الدولي وتحسين سلاسل التوريد لضمان تدفق ثابت ومتزايد للذخائر إلى أوكرانيا.

وحدد وزير الدفاع البريطاني المجالات ذات الأولوية للدعم في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الدفاع الجوي لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية لأوكرانيا خلال فصل الشتاء، والمزيد من ذخيرة المدفعية، والدعم لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على القدرات المقدمة بالفعل - بما في ذلك استعادة وإصلاح المعدات المستخدمة في عملياتها.