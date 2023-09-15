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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بريطانيا تدرج فاجنر على قائمة المنظمات الإرهابية

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أدرجت وزارة الداخلية البريطانية شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة على قائمة "المنظمات الإرهابية".

 إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية 

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: "تم إعلان شركة "فاغنر" الروسية لتجنيد المرتزقة اليوم منظمة إرهابية بعد مرسوم إلى البرلمان في 6 سبتمبر الجاري".

 

وأوضح البيان: "يبدأ سريان مفعول المرسوم على الفور وسيصبح الانتماء إلى شركة "فاغنر" أو دعمها النشط جريمة جنائية في بريطانيا، مع احتمال التعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما قد ترفق بغرامة مالية".

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