افتتاح مؤتمر الدقهلية الثاني لدور الجمعيات والمؤسسات في التصدي للقضية السكانية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مؤتمر الدقهليه الثاني في تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التصدي للقضيه السكانية.

وأعلن محافظ الدقهلية، عن تدشين مبادرة "مصر أمانة " والتي تهدف الي رفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني، وذلك بالشراكة مع مؤسسات العمل الاهلى، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع، وذلك بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعلماء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والمستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهليه بالدقهليه ، والنائبة شيماء نبية عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب .

وأكد المحافظ، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لها دور كبير في العمل التطوعي والخيري وعليها مسئولية مجتمعية منها توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية وخطورة الزيادة السكانية بأعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة ، والدوله تقدر هذا الدور وتعطيه اهتمامها البالغ .

وقال مختار، أقدر الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 3000 جمعية ومؤسسة خيرية بالدقهلية في كافة مجالات العمل الأهلي والتنموي ، ولدي حرص شديد على شراكة المجتمع المدني والتواصل الدائم واستضافة الاتحاد الإقليمي للجمعيات وتقوم المحافظة بعقد هذا اللقاء بصفه دائمة تقديرا لدور مؤسسات المجتمع المدني .

وأشار إلى أن القضية السكانية هي اخطر القضايا التي تهدد قطار التنمية الشامله في اي دوله وتؤثر بالسلب علي الاقتصاد ولابد من تضافر كافة الجهود من أجل هذه القضية، لافتاً إلى أن الزيادة السكانيه هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر واحد اسباب انتشار البطالة والأمية، وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات المقدمه للمواطنين.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل علي اكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية علي الاقتصاد مثل فئات العمالة الغير منتظمة وغيرها من الفئات المختلفة .

وأكد المحافظ، ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030 وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وثمن مختار، جهود الشباب التطوعي شباب مصر المحترمين في التحالف الوطني للعمل الأهلى والذي يظهر دورهم دائما بكل وطنية وإخلاص شباب الهلال الأحمر شباب رسالة شباب مصر الخير والأورمان وشباب مؤسستنا العريقة مؤسسة حياه كريمة .

ومن جانبه أعرب "رئيس الاتحاد العام للجمعيات" عن سعادته البالغة لوجودي علي أرض محافظة الدقهلية التي ضربت اروع المثل في العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية في كافة المجالات ، وما اسمعه كل يوم عن حجم التبرعات التي يقوم بها ابناء الدقهلية تفوق كل التوقعات .

وأشار عبدالقوي، إلى أن اكبر واخطر تحدي يواجه الدولة هي القضية السكانية التي تهدد اي تنمية أو تقدم اقتصادي ، لأن الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة وتجعل هناك فجوه كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية وإقامة مشروعات قومية ، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة وغيرها .

ولفت رئيس الاتحاد العام، إلى أن لدينا في الفترة القادمة استحقاق انتخابي وهي الانتخابات الرئاسية والتي هي حق وطني علي الجميع المشاركه فيه .

ومن جهة أخري أشار " رئيس الاتحاد الإقليمي بالدقهلية " الي أن مصر رائدة منذ القدم في العمل الخيري التطوعي وخير مثال ما قامت به تجاه الشعب الليبي والسوداني ، وما قامت به طوال تاريخها تجاه دول العالم وليست الدول العربية فقط منذ عهد سيدنا يوسف حينما قدمت مصر يد العون الي جميع الدول في فترة الجفاف والقحط الذي شهده العالم .