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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخص بحوزته 15 طربة حشيش بقصد الاتجار في أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط برئاسة العميد أبراهيم أمان رئيس المنطقة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط المدعو "حسام .ح" مقيم بقرية الزاوية وبحوزته  كمية من مخدر الحشيش بعدد 15 طربة وسلاح ابيض ومركبة توك توك وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالى حصيلة البيع وأثناء مزاولة نشاطه بمحل إقامته.

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة المتهم حسام .ح مقيم بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط وأثناء مزاولة نشاطه الاجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة

البداية

قد وردت معلومات للجهات الامنية بمديرية امن اسيوط بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام تفيد بقيام شخص بالاتجار فى المواد  المخدرة بمحل اقامته  بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط 
وبعد التأكد من صحة المعلومات التى وردت وتقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات الامنية تم مداهمة الوكر واسفرت عن النتيجة سالفة الذكر


وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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