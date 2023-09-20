تسليم 23 كرسى متحرك و200 شنطة مدرسية فى دشنا

قامت مؤسسة صناع الحياة بتسليم أجهزة تعويضية لعدد من المستحقين، ضمن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور عبد اللاه الخبير رئيس مركز ومدينة دشنا، ويحى مرعى مدير إدارة التضامن الاجتماعى بدشنا، وأحمد حمص مدير مشروع التنمية الشاملة بدشنا، وعدد من القيادات الطبيعية ومسئولى الجمعيات الأهلية ضمن مشروع التنمية الشاملة الممول من مؤسسة بنك مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ويستهدف 17 قرية من قري المركز.

وتم تسليم 23 كرسى متحرك للمستفيدين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وايضا تم تسليم عدد 200 شنطة مدرسية للأطفال الأيتام بقرى ومدينة دشنا.

يُذكر أن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا، يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا، على أن يستفيد من المشروع 30% من السيدات على الأقل ، وذلك من خلال تنفيذ 350 مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا، وتدريب 350 مستفيد على ريادة الأعمال ، و تدريب عدد 120 شاب وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالى 70 شنطة، بالإضافة إلى تسليم 200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة ، و تقديم خدمات لعدد 50 مواطن من ذوى الإعاقة ، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوى.

يأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمشاركة المجتمع المدني والأشخاص الاعتبارية للأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى المعيشة للمواطن القنائي وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً.