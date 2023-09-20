اجراءات عمل توكيل في الشهر العقاري لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024

يترقب المصريون الانتخابات الرئاسية 2024 بشغف، وذلك للتعبير عن آرائهم بكل حرية واختيار رئيس يمثلهم ويحقق آمالهم وطموحاتهم، والذي يؤكد صحة هذا الكلام هو نص الدستور المصري الذي يؤكد على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

حيث ألزمت المادة الثانية من القانون لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وأوضحت المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروط حصول مرشح الرئاسة على تزكية أعضاء البرلمان أو تأييدات الموطنين، حيث نصت على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

كما يجب أن يتوافر عدة شروط في الفرد الذي يرغب في عمل توكيل لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية والتي تكون كالتالي:

أن يكون الموكل بالغًا ووصل عمره إلى 18 عامًا.

أن يكون الموكل مصري الجنسية.

أن يكون لدى الموكل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية

خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري لمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية

التوجه إلى الشهر العقاري التابع لمحل إقامة المواطن.

طلب نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ملء نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية

التأكد من كتابة الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة الرقم القومي بشكل صحيح.

توقيع المواطن على نموذج تأييد المرشح للانتخابات الرئاسية.

تسليم نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى موظف الشهر العقاري.

توثيق التوكيل في الشهر العقاري، حيث يقوم موظف الشهر العقاري بتوثيق التوكيل وإصداره للمواطن.