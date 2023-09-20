الأهلي بالزي الأصفر أمام إجنايت الأمريكي بمونديال السلة

انتهت فعاليات الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تقام فعالياتها بدولة سنغافورة وتنطلق غد الخميس ، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء فريق كرة السلة بالنادي الأهلي المشارك في المنافسات، للزي الأصفر خلال مباراته أمام فريق «إجنايت الأمريكي» في مستهل مشواره بالبطولة التي تقام خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.





وتم خلال الاجتماع أيضًا الحديث الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء فيما يتعلق بمواعيد وصول الفريقين وطريقة دخولهما للصالة التي تقام عليها المباراة.

وتواجد خلال فعاليات الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، والكابتن طارق الغنام مدير الفريق.

ويتقابل الفريقان غد الخميس مع مستهل المنافسات.



كان الأهلي قد أنهى تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة، الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena والتي تبعد حوالي10دقائق عن مقر إقامة الفريق.



بعثة الأهلي ..

وتضم بعثة الأهلي المشاركة كل من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.