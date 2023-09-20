إمام عاشور ورضا سليم ثنائية الأهلي المنتظرة بعد رباعية المصري

قدم فريق الأهلي مستوى أكثر من رائع في الظهور الأول للمارد الاحمر أمام المصري في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 ـ 2024.

ونجح مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي في ظهور لمساته الفنية والخططية داخل المستطيل الأخضر، بمستوى مميز وخاصةً بعد الإخفاق الذى لحق بالفريق الأول أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقي، وخسارة اللقب بهدف نظيف.

ثنائية جديدة

وقدم الثنائي إمام عاشور ورضا سليم أداءاً مميزا في فوز الاهلي أمام المصري بالدوري برباعية نظيفة، ليحجزا مقعدا أساسيًا فى قلوب جماهير الأهلي وعشاقه ومتابعيه.

و سجل المغربي رضا سليم جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هدفًا في فوز المارد الأحمر برباعية في إفتتاحية مشوار أبناء القلعة الحمراء بالدوري المصري.

وأستطاع المغربي إحراز الهدف في الدقيقة الـ 43 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من اللاعب إمام عاشور ليسددها بقوة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود جاد حارس المصري البورسعيدي.

وعلى الجانب الأخر، صنع إمام عاشور الفارق في إحداث حالة من التوازن بين خطوط الأهلي ( الدفاع والوسط والهجوم) داخل المستطيل الاخضر، والقدرة على توصيل الأجنحة الى منطقة الخصم من خلال تمريرات حاسمة تتم ترجمتها الى أهداف.

فتمكن عاشور من صناعة هدفين لبيرسي ورضا سليم عن طريق تمريرة حاسمة لكلا منهما بجانب مساهمته فى صناعة الفارق مع الفريق الأهلاوي وكتابة شهادة إعتماده مع مارسيل كولر مدرب الفريق وجماهير القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد لقاءات الاهلي ثنائيات خلال الفترة القادمة، ليتيح الفرصة للسويسري مارسيل كولر فى اختيار الانسب لتشكيله والقوام الأساسي بجانب سياسة التدوير التى يتبعها المدير الفني منذ تعاقده مع المارد الاحمر.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبيه، الفوز على نظيره المصري بنتيجة أربعة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.