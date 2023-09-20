جوارديولا يعترف.. "السيتي " في أزمة

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه "في أزمة" خلال الفترة الحالية.

وارجع جوارديولا الأزمة بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على النجم الأحمر في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

بينما يغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك جريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.

وأضاف جوارديولا: لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحا في المباريات المقبلة، لن أشتكي لكن التعامل مع غياب 5 لاعبين مهمين للإصابة أمر صعب.

ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست يوم السبت.