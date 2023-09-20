في ذكرى وفاتها.. أزواج تحية كاريوكا أحدهم أمريكي أسلم من أجلها وآخر هرب لروما

تحل اليوم الذكرى الـ24 لوفاة الفنانة والراقصة الكبيرة تحية كاريوكا، التى رحلت في 1999 عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض،فهى أبرز نجمات الرقص الشرقى فى مصر، بل إنها أصبحت مدرسة ينتمى إليها الراقصات الجدد.

كانت حياة تحية كاريوكا ملئية بالأحداث والمواقف السياسية الجريئة التى نتذكرها حتى الآن، فضلا عن حياتها الشخصية فكانت معروفة بكثرة زيجاتها حتى وصلوا إلى 17 مرة وهم:

أزواج تحية كاريوكا:

تزوجت من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة بديعة مصابني، بعد أن أشهر أسلامه من أجلها استمرا معًا عام واحد فقط ثم أنفصلا.

تزوجت بعدها من محمد سلطان باشا، أكبر أثرياء مصر، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصلا بسبب طلبه منها الابتعاد عن الرقص.

ثم تزوجت من ضابط أمريكى،والذى أشهر إسلامه أيضا من أجلها واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمرا سوياً فترة طويلة.

تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها، فكان يريد أن يمنعها من الرقص.

بعد ذلك تزوجت من الفنان أحمد سالم، لكنه خانها مع أسمهان، فانفصلت عنه بعد عودتها للقاهرة من حفلاتها بالشام.

و تزوجت للمرة السادسة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط لخلافات قوية بينهم.

وبعدها تزوجت من رشدى أباظة ، وسافرت معه إلى لبنان وهناك وقع خلاف بينهما بسبب الفرنسية آنى بارينه فضربتها بقسوة وطلبت منه الطلاق فى الليلة نفسها.

تزوجت كاريوكا، من البكباشى مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 وتسبب فى دخولها السجن فانفصلت عنه.

كان الشاب عبد المنعم الخادم زوجها التاسع لوسامته وثرائه واستمرت مع خمس سنوات ،عندما طلب منها اعتزال الرقص

وبعد ذلك التقت بالبكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته، ثم انفصلت عنه بسبب علاقتة مع صباح، ومن شدة حبها وصدمتها به حاولت الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة.

الزواج الذى كانت دائمًا ما تنكره هو من المطرب الصاعد محرم فؤاد، ولكن أيضا لم تستمر معه أكثر من 6 أشهر.

ثم تزوجت تحية كاريوكا أحمد ذو الفقار صبرى لمدة عام فقط، وبعدها من الراحل فايز حلاوة لمدة 18 عاما وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء بسبب استيلاءه على ثروتها، والأخيرة من المخرج حسن عبد السلام حتى وفاتها.

ويقال أن كان هناك علاقة جمعتها بالكاتب الصحفى أحمد رجب، وكان يريد الزواج منها، لكن صديقه مصطفى أمين منعه حفاظًا على سيرته المهنية، فسافر إلى روما حتى يستطيع نسيانها.