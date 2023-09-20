الأهلي يستهل مشواره في مونديال السلة غدًا .. وأوجستي يعقد محاضرة عاجلة

يستهل الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي ، مشواره في منافسات بطولة اللعبة في سنغافورة غد الخميس بملاقاة بطل أمريكا.





وعقد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة محاضرة فنية للاعبي الأحمر صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق «إجنايت الأمريكي» في مستهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.



وخلال المحاضرة ، قام أوجستي بشرح طريقة لعب المنافس، والخطة التي يعتمد عليها، واستعرض الجهاز الفني من خلال لقطات الفيديو أبرز لاعبي الفريق المنافس.

ومن المقرر أن يُنهي الفريق الأحمر تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الموافق الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على صالة OCBC Arena والتي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10 دقائق .



وتقام فعاليات في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.



أفراد البعثة ..

وتضم بعثة الاهلي في المنافسات كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

