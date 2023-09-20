بطريقة الفك.. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة اللوحات الإرشادية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 5 متهمين عثر بحوزتهم 20 عمودًا حديديًا بطول مترو 20 لافتة إرشادية و 4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الـ5 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة لهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغ محتواها.

القبض على متهمين بسرقة اللوحات الإرشادية

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 20 عمودًا حديديًا بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

بمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك).

كما تمكن قطاع الأمن العام في واقعة آخرى بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 4،400 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقات نارية وسلاح أبيض وميزان حساس ومبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى ضباط مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من نقاش، مقيم بدائرة المركز بإكتشافه سرقة مركبة التوك توك الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من سائق «توك توك»، عامل بناء، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة»، كما أضافا بارتكاب 6 وقائع أخرى بدائرة المركز، وضبط المسروقات مركبة توك توك و6 دراجات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.