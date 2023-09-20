التحقيق مع 5 متهمين بسرقة اللوحات الإرشادية

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 5 متهمين عثر بحوزتهم على 20 عمودًا حديديًا بطول متر و20 لافتة إرشادية و4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

القبض على متهمين بسرقة اللوحات الإرشادية

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 20 عمودًا حديديًا بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

بمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك).

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 4،400 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش وطلقات نارية وسلاح أبيض وميزان حساس ومبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.