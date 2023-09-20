نشرة الحوادث|مد أجل الحكم على بديع وقيادات الإخوان في أحداث المنصة.. وسقوط عصابة العقاقير في شبرا

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الأربعاء وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

مد أجل الحكم على بديع وقيادات الإخوان في أحداث المنصة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، قرارها بمد أجل النطق بالحكم على بديع و78 متهما فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة" إلى جلسة 3 ديسمبر.

وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أنضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر.



وأن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة.

ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها.

كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى.

إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارة وجرار زراعي بالإسماعيلية



أصيب نحو 21 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار زراعي بطريق وصلة أبو سلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء.



وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بإصابة نحو 21 شخصًا في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعي بوصلة ابو سلطان.

على الفور وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

سقوط عصابة العقاقير الطبية المخدرة في شبرا الخيمة



تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من رصد نشاط عدد من الأشخاص، تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



أسفرت الجهود عن ضبط موظف بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 400 قرص مخدر وضبط حاصل على دبلوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته 372 أمبولا مخدرا، وضبط مندوب صيدلى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته 180 قرصا مخدرا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإيقاع بعصابة سرقة اللوحات الإرشادية من الطرق



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 20 عمودًا حديديًا بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك مُحملين على ٢ مركبة "توك توك" قيادة اثنين منهم.

بمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك).