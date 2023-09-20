4 شهداء و30 جريحًا في عدوان إسرائيلي جديد على مخيم جنين

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، إلى 4 شهداء فلسطينيين و30 جريحًا، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بصواريخ عدة، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

جنين تشهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

وشهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيّرة برجًا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

ونقلت "وفا" عن وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى -29 عامًا- من قرية مركة جنوب جنين، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين إلى 4 شهداء.