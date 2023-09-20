غيروا طقم الحراسة.. التحقيق في واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد البنوك

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة عملات أجنبية من آحد البنوك بطريقة المغافقلة من قبل آحد أفراد الحراسة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغ محتواها والاستماع إلى أقوال الشهود.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة لبيان وقوع وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مسئول بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.



و تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة" وعامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة (سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة" وبالوصول إلى فرع البنك ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أفراد الحراسة بالطاقم الثانى.



وبالفحص تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث إستغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك، أثناء قيام مندوب البنك بإتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه، وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام بإستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.