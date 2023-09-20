الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: تدريب شباب أسيوط على "التبريد والتكييف"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة العمل عن اختتام مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التكييف والتبريد ، بمركز التدريب المهني بـ "بني غالب" التابع للمديرية ، حيث بلغ عدد الخريجين 17 متدرب ، كما جرى تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وذلك بعد الانتهاء من فترات التدريب النظرية والعملية حسب البرنامج المعتمد من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ضمن خطة التدريب للعام 2023 / 2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل بالمحافظات، فضلاً عن تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة، وكذا البدء في مشروعات صغيرة خاصة بهم.

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وفي نفس السياق أوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أن هذه البرامج التدريبية  تقدم بالمجان للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، كما أشرف على التدريب بالدورة والاختبارات النهائية الدكتور محمود نادي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح الشباب لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم، وتعمل على تحسين مستويات معيشتهم ، كما انه على هامش ختام البرنامج التدريبي المشار إليه تفقد مدير المديرية سير التدريب بدورتي التفصيل والخياطة والمنفذة بالمركز حالياً، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالإضافة إلى التأكد من انتظام المتدربين بتلك الدورات دون أي معوقات ، كما يُشرف على التدريب المهندسة سحر محمود عبد المالك مدير إدارة التدريب المهني .

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