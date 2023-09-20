رئيس مركز ومدينة القوصية يصدر تحذيرًا قويًا للمواطنين بضرورة احترام حقوق المزارعين

في اطار حرص الدولة علي تطبيق سيادة القانون وفي ظل زيادة حالات التعدي على الأراضي الزراعية في مركز القوصية، أصدر اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، تحذيرًا قويًا للمواطنين وأهالي المركز بضرورة احترام حقوق المزارعين وعدم التعدي على الأراضي الزراعية. يأتي هذا التحذير في إطار جهود حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على صمود قطاع الزراعة في المنطقة.

تأتي هذه الدعوة بناءً على ما ورد في التعديل الأخير لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المادة 164 لسنة 2022، التي تنص على تشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية. فقد تم تعديلها بحيث يتم تعزيز العقوبات بما في ذلك السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.

تنبية هام من رئيس مجلس مركز ومدينة القوصية

التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاكًا للقانون ومخالفة للشرف

يجب على سكان مركز القوصية أن يكونوا على علم تام بأن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاكًا للقانون ومخالفة للشرف. وقد لاحظت السلطات المحلية زيادة في هذه الحالات وانتهاك حقوق المزارعين، مما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الزراعي.

تهدف هذه التشديدات القانونية إلى ضمان حماية الأراضي الزراعية ودعم القطاع الزراعي المهم لاقتصاد المنطقة. فالأراضي الزراعية تعد مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الغذاء وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. ومن المهم المحافظة على تلك الأراضي وضمان استمرارية إنتاجها لضمان التنمية المستدامة للمنطقة.

بالتالي، فإن المواطنين والمزارعين في مركز القوصية مطالبون بالامتناع عن أي أعمال تعدي أو انتهاك على الأراضي الزراعية. يجب على الجميع الالتزام بتشريعات وقانون الزراعة الجديدة والتعاون مع السلطات المحلية في حماية أراضينا الزراعية الثمينة وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء وحماية البيئة.

في النهاية، يجب أن ندرك جميعًا أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وإنتاج الغذاء المحلي. لذلك، لا بد من ضرورة احترام القوانين وتوعية الجميع بأن التعدي على الأراضي الزراعية ليس مقبولًا وسيتم محاسبة المتعدين بكل صرامة وفقًا للقانون.