توفير فرص عمل لخريجي تمريض الجامعة البريطانية بألمانيا والنمسا

وقعت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، اتفاقيتي تعاون لتوفير فرص عمل لخريجي التمريض بألمانيا والنمسا.

وكانت اتفاقيتي التعاون بين الجامعة البريطانية في مصر مع شركتي يوفار فيرما (IUVARE Firma) في ألمانيا، وشركة هيمنوز (HumanoRes) في النمسا.

وتهدف اتفاقيتا التعاون توفير فرص عمل لخريجي كلية التمريض في الجامعة البريطانية في كبرى مؤسسات الرعاية الصحية في ألمانيا والنمسا.

وقام بالتوقيع الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتور حماد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة هيمينوز وممثلًا عن مجموعة يوفار فيرما، بحضور كلًا من الدكتور محمد إسماعيل، مستشار رئيس الجامعة البريطانية، والدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض بالجامعة.

تدريس الألمانية لخريجي تمريض الجامعة البريطانية مجانًا

وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير فرص للسفر إلى تلك الدول والعمل لخريجي كلية التمريض في الجامعة البريطانية في مصر.

كما تهدف الاتفاقيتان إلى التنسيق مع الجامعة البريطانية في مصر بدولتى ألمانيا والنمسا عن طريق توفير متخصصين لتدريس اللغة الألمانية لخريجي كلية التمريض بالجامعة مجانًا، وتوفير التأشيرات والتذاكر اللازمة للسفر، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة الخرجين وسكنهم.

وتستهدف الاتفاقيتان تسجيل خريجي كلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر في صندوق التأمين الصحي مع تقديم بدل نقدى شهرى حتى الحصول على المعادلة وكذلك تدريب الخريج على نظم الرعاية الصحية بألمانيا و النمسا، ثم توفير عقود العمل بالمستشفيات بمرتبات مجزية وتسهيل حضور عائلاتهم.

الجامعة البريطانية تسعى لتوفير فرص عمل في السوق العالمية

أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير سبل متنوعة لمساعدة الخريجين على الالتحاق بالوظائف الهامة في سوق العمل العالمي.

وأشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر إلى التعاون مع كبرى المؤسسات لضمان ذلك، انطلاقًا من مسؤوليتها كمؤسسة أكاديمية ترعى أبنائها خلال سنوات دراستهم وكذلك عقب تخرجهم من الجامعة.

وأضاف لطفي أن الجامعة البريطانية تزود المجتمع بطلاب ذوي خبرة واسعة في تخصصاتهم، وعلى أعلى مستوى من التأهيل والاستعداد، لما توفره لهم الجامعة من برامج تدريبية تجعلهم مسلحين بما يحتاجوه من علم ومعرفة.