هازارد يعود للمستطيل الأخضر من بوابة نادٍ بلجيكي

تلقى إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد السابق، عرضًا لضمه في الفترة الحالية، للعودة إلى للمستطيل الأخضر من جديد، عبر بوابة الدوري البلجيكي.

وأصبح الجناح الدولي البالغ من العمر 32 عاما، لاعبا حرا بعد أن أنهى عقده مع النادي الملكي بالتراضي في يونيو الماضي، ولا يزال يبحث عن ناديه المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هازارد لديه عرض من نادي رويال يونيون البلجيكي، ومن المحتمل أن يعود إلى الدوري البلجيكي إلى جانب أشقائه، إذ يلعب كيليان مع مولينبيك، وثورجان في أندرلخت، حيث تحلم العائلة بلم الشمل في بروكسل، بعد سنوات من الانفصال.

هازارد

وحتى الآن لم يحدد هازارد قراره بعد، لكن الاقتراح المقدم من رويال يونيون ما زال يتواجد على الطاولة ولديه الوقت للنظر فيه وقبوله، ويبدو أن اللاعب سعيد بالتواجد في مدينة مدريد، ولكن ضغط عائلته قد يجعله يغير قراره.

وسيواجه هازارد مشكلة كبيرة وهي عدم قدرته على اللعب لفريق في الدوري البلجيكي، بسبب بنود اللعب المالي النظيف التي لا تتماش مع راتبه المرتفع للغاية، ومن الممكن أن ينتظر عرضا آخر في الشتاء.

وجدير بالذكر شارك هازارد مع ريال مدريد في 76 مباراة منذ انضمامه في صيف 2019، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 12 آخرين.