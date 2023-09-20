فالفيردي يحدد شرطا وحيد للرحيل عن ريال مدريد

علق اللاعب الشاب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم وسط ريال مدريد على الشائعات التي انتشرت في الأشهر الأخيرة، بشأن احتمال رحيله عن النادي الإسباني والانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث لاعب المرينجي، في تصريحات صحفية عن مستقبله مع الفريق: " أعتقد أن لديّ القدرة على اللعب لريال مدريد، وفي اليوم الذي لا أشعر فيه بذلك ربما سأبحث عن حل آخر أو أن الفريق نفسه سيجد حل بالنسبة لي."

وأرادت كثير من أندية الدوري الإنجليزي التعاقد مع الدولي الأوروجوياني، خاصة بعد موسمه الأخير المذهل، مما دفع إنجلترا للتفكير في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ومع ذلك لم يفكر فالفيردي في الأمر في أي وقت، حيث كان حلمه الاستمرار في تحقيق النجاح مع ريال مدريد.

فالفيردي

ويمتد عقد فالفيردي مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2027، فيما تقدر القيمة السوقية للاعب بـ 100 مليون يورو، بناء على بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

سجل التهديفي لفالفيردي مع ريال مدريد

سجل فالفيردي هدف في أخر مباراة مع النادي، ليساهم في فوز ريال مدريد 2-1على ضيفه ريال سوسيداد، في الجولة الخامسة للموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني.

وفي المجمل مشاوره مع الملكي، سجل 19 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة، خلال المباريات الـ 209 التي خاضها مع الفريق الأول حتى الآن.