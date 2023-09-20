أغرب مدن العالم.. قرية يعيش جميع سكانها في شارع واحد

يمتلئ العالم بالأماكن الغريبة التي قد تستحق الزيارة، ويعود عمر بعض هذه الأماكن إلى آلاف السنين، وبعضها تم اكتشافه حديثًا.

وربما تزور أماكن سياحية متعددة حول العالم والتي تشتهر بالمناظر الخلابة والجميلة التي يمكنك الاستمتاع بها أو القيام بالسياحة إلى المناطق التي بها آثار تاريخية مهمة، ولكن أيضًا توجد أماكن في العالم غريبة ومثيرة للدهشة والتي يحيطها بعض الغموض، وحيث إن الذهاب إلى هذه المناطق قد يكون صعبًا، فإننا نقدم إليكم أهم وأكثر الأماكن غرابة في العالم.

مدينة أندلسية تعانق الصخور

مدينة سيتينيل دي لاس بودوجاس الإسبانية هي مدينة أندلسية، يعيش فيها أقل من 3 آلاف شخص، وهي واحدة من أغرب مدن العالم بسبب منازلها التي تعانق الصخور، ففي بعض الشوارع لا يمكن رؤية السماء، نتيجة أن الصخور تغطي المدينة في معظم شوارعها.

مدينة بنيت على الصخور والمنحدرات

تشتهر المدينة بسحرها الفريد، وهندستها المعمارية المثيرة، فبنيت على الصخور والمنحدرات، حيث تم نحت المنازل والشوارع مباشرة في الصخر، وتتمتع بماضي طويل يعود تاريخه إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كانت المنطقة مأهولة في البداية من الشعوب القديمة التي استفادت من الكهوف الطبيعية والتي كانت تستغلها للمأوى والحماية.

وتم تشييد هذه المنازل في البداية، ثم تطورت مع مرور الوقت إلى مقاهي ومحلات ومطاعم، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجو مزيج بين الضوء وظل الصخور والمنحدرات.

أماكن يمكن زيارتها في المدينة الأندلسية

- شارع كويفاس دي سول، ويقع في الجزء السفلي من المدينة، يشتهر ببيوته الكهفية المبنية تحت صخور كبيرة، مما يوفر الظل طوال اليوم.

- شارع كالي كويفاس دي لا سومبرا، وهو شارع يتميز بوجود صخرة كبيرة معلقة بين صفين من المنازل، وتلقي بظلالها طوال اليوم.

- ساحة الأندلس، وهو قلب الجزء العلوي من المدينة.

- برج توريون، يقع في أعلى نقطة من المدينة بجوار إحدى الكنائس، وتم استخدام البرج أو اللقعة من قبل في القرون الوسطى، لمواجهة الأعداء، ويتميز بزخارف نباتية وهندسية معمارية فاخرة.

مدينة الحطيب اليمنية فوق السحاب

ومن أغرب مدن العالم أيضًا، مدينة الحطيب اليمنية، التي يعيش سكانها فوق السحاب، حيث بُنيت على سفح جبل مرتفع، فتجري السحب من تحتها، وتتساقط الأمطار أسفل السحب، فيراها السكان، لكن الأمطار لا تسقط فوقها أبدًا.

هذه القرية بُنيت من عام 439 حتى عام 459 هجريًا، وتقع على مسافة 90 كيلومترًا ويبلغ عدد سكانها 440 نسمة فقط.

قرية يعيش جميع سكانها في شارع واحد

قرية بولندية خلابة تسمى Sułoszowa يعيش جميع سكانها البالغ عددهم 6000 نسمة في نفس الشارع منذ سنوات عديدة ، لكنها بدأت مؤخرًا في جذب الاهتمام الدولي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو عين الطائر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ملايين الأشخاص حول العالم مفتونين بالتخطيط غير العادي للمستوطنة الريفية - مئات المنازل على جانبي شارع واحد ، تتسلل عبر الحقول الزراعية متعددة الألوان على مد البصر.

يعيش كل فرد من السكان البالغ عددهم 5.819 نسمة - وفقًا لتعداد عام 2017 - في نفس الشارع الذي يمتد لأكثر من 9 كيلومترات.

انتشرت الصور الجوية لسوزوزوفا في الأصل في بولندا في عام 2021 ، ولكن هذا الشهر حظي مقطع فيديو تم تصويره بطائرة بدون طيار للقرية البولندية باهتمام دولي.