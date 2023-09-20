آخر التطورات من داخل معسكر الإغاثة المصري بدرنة (شاهد)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوصل اثنين من المتضررين إلى معسكر الإغاثة المصري، وهم شابين مصريين توجهوا الى المعسكر بعد أن تقطعت بهم السبل وتمت إعاشتهم وإسعاف أحدهم، والذي أصيب بأضرار كبيرة بسبب هذه الفيضانات والسيول.

فريق إغاثة متخصص

وأضافت أن المعسكر يحتوي على مطبخ متكامل لتقديم الوجبات الساخنة للمتضررين على مدار الساعة واليوم، كما يحتوي المعسكر على فريق إغاثة متخصص بإمداد المتضررين بالملابس سواء الرجال والأطفال والنساء أو كل من سيتوجه إلى المعسكر لطلب يد العون والمساعدة، ومن المقرر أن يستوعب هذا المعسكر 1200 شخص.

مدينة درنة

وتعاني مدينة درنة بعد الإعصار والفياضانات التي أودت بحياة الكثيرين وشردت الآلاف، مما دفع الحكومة المصرية إلى توجيه الإغاثة للمنكوبيين بالمدينة.