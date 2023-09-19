فيضانات ليبيا.. إحراق منزل عمدة درنة خلال الاحتجاجات

احترق منزل عمدة مدينة درنة الليبية وسوي بالأرض، حيث طالب مئات المتظاهرين بإجابات عن الفيضانات الكارثية التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتجمعوا في مسجد الصحابة الشهير بالمدينة، وكان بعضهم يبكون ويهتفون مطالبين بإقالة كبار المسؤولين في حكومة شرق ليبيا.

أصبح أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين رسميًا بعد انهيار سدين قديمين ومتهالكين، مما أدى إلى غمر المدينة.

وقد مات ما لا يقل عن 4000 شخص.

وأصبح منزل محافظ درنة، عبد المنعم الغيثي، نقطة محورية لغضب الناس.

ويقول السكان إن المسؤولين لم يتلقوا تحذيراً كافياً، ويعتقدون أنهم كانوا على علم بهطول أمطار غزيرة.

ويقولون إنهم تلقوا أيضًا تحذيرًا بالبقاء في المنزل بدلاً من مطالبتهم بالإخلاء، على الرغم من أن المسؤولين ينكرون ذلك.

منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، تمزق ليبيا صراعات على السلطة ولديها حاليًا حكومتان - حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس، وأخرى في شرق البلاد يدعمها أمير الحرب الجنرال خليفة حفتر.

ووصف الفيضانات بأنها كارثة طبيعية لكن العديد من المحللين يختلفون معهم قائلين إن الحكومة الشرقية فشلت في صيانة السدود على الرغم من التحذيرات السابقة بشأن حالتها الهشة.

ويريد المتظاهرون مساعدات أكبر مما يأتي بالفعل من بقية البلاد ومن الخارج.

ومع جرف المياه لأهم ممتلكاتهم، فإنهم يريدون أيضًا إنشاء مرافق معالجة لتحل محل جوازات السفر ووثائق الهوية المفقودة.

شهدت مدينة درنة الليبية المدمرة مظاهرة يوم الإثنين طالب خلالها المتظاهرون "بحل البرلمان وإعادة توحيد ليبيا"، وإعادة إعمار المدينة التي تضررت بشدة من الفيضانات.

ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم في درنة بعد عاصفة قوية أدت إلى انهيار سدين، وتستمر عمليات الإنقاذ الآن وسط تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار الأمراض.

ودعا المتظاهرون إلى عقد مؤتمر دولي حول إعادة إعمار المدن تحت إشراف الأمم المتحدة وطالبوا أيضًا بتسريع عملية التعويض وتمثيل الشركات الأجنبية لمشاريع إعادة الإعمار.

11 ألف شخص فقدوا حياتهم:

وقال الهلال الأحمر الليبي يوم الإثنين إنه بعد انهيار سدود في مدينة درنة بسبب عاصفة قوية ضربت ليبيا، فقد أكثر من 11,000 شخص حياتهم وتم إجلاء أكثر من 30,000 من منازلهم.

وفي الوقت نفسه، تدعو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى إلى تقديم المزيد من الدعم لضحايا الفيضانات.