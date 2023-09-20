عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، للقاء الجماهيري مع أهالي قرى القصر بمركز الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القادة التنفيذيين تمت مناقشة عدة مطالب من قبل الجماهير، وتحديداً تم توجيه طلبات بحظر المرور على طريق تنيدة منفلوط حتى انتهاء الأعمال. يأتي هذا الحظر بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالمنطقة.

كما تم طرح مطلب منح رخص المباني للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك في حال عدم وجود أي مخالفات. تعمل الوحدة المحلية على تيسير إجراءات منح تلك الرخص لتشجيع البناء القانوني والتفادي من البناء غير القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مطلب سحب أراضي الصوب الزراعية من الشركات والمشروعات التي لا تلتزم بالتزاماتها، وإعادة طرحها للمواطنين الذين يهتمون بزراعة الأراضي والنهوض بالقطاع الزراعي في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، طُرح مطلب الالتزام بالمجموع المحدد للقبول بالمدارس دون استثناءات. يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق العدالة في نسب القبول في المدارس وتوفير فرص تعليمية للجميع.

وتم طرح اقتراح اللجوء للقرعة كوسيلة لاختيار المرشحين في بعض الأمور، بهدف تفادي التحيز وتحقيق الشفافية والعدالة في تلك القضايا.

هذه المطالب والاقتراحات تم استيعابها وسيتم دراستها وتنفيذها بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي يسعى جاهداً لتحقيق رغبات واحتياجات الأهالي وتحسين الحياة في المنطقة.

تأتي هذه الخطوات ضمن سعي المحافظ لتلبية مطالب الجماهير والنهوض بمستوى الخدمات في المحافظة، حيث تعد هذه المشكلات من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين. وقد أثنى الحاضرون على جهود المحافظ وتفاعله مع مشاكلهم، وتمنوا أن يستمر هذا الحوار البناء بين الحكومة المحلية والمواطنين لتحقيق التنمية والتقدم في المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "القصر" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "القصر" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "القصر" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "القصر" بالداخلة

محافظ الوادي الجديد يعقدُ لقاءً جماهيريًا مع أهالي "القصر" بالداخلة