أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، 18 سبتمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:

أسعار صرف اليورو

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.82 جنيه للشراء، 33.06 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.95 جنيه للشراء، 33.10 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.93 جنيه للشراء، 33.16 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.76 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.93 جنيه للشراء، 33.17 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.82 جنيه للشراء، و33.03جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.11جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.99 للشراء، و33.11 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.24 جنيه للشراء، 38.37 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.40 جنيه للشراء، 34.52 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.80 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.43 جنيه للشراء، و4.45 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.77 جنيه للشراء، 2.78 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.88 للشراء، 20.95 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.