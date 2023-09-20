تكافل وكرامة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

تكافل وكرامة.. يرغب الكثير من المواطنين معرفة التفاصيل الكاملة للاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، خاصة عقب زيادة المعاشات الجديدة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

وبلغت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، والتي يستفيد منها إجمالى 5 ملايين أسرة، حيث من المقرر بدء تطبيق زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، في أكتوبر المقبل.

رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

في البداية الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة له.

- النقر على كلمة استعلام.

- تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.