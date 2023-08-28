مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس، يكثف المواطنون المستحقون لمعاش تكافل وكرامة والذي يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، بغية التمكن من صرف المعاش وشراء مسلتزماتهم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

ويستطيع المواطنون أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

ومن المقرر أن يتم صرف المعاش في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وفقًا للموعد المحدد، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بداية من يوم السبت 15 سبتمبر 2023.

تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقًا لشروط تم وضعها لوصول الدعم لمستحقيه، والتي من بينها يجب ألا يكون المتقدم في برنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم

ذوي الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول إلى موقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة استعلام.

تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.