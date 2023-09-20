شل تدخل شراكة جديدة في قطاع شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط

وقعت شركة (BG International Limited) التابعة لشركة شل اتفاقية شراكة مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبر شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر). بموجب الاتفاقية، تستحوذ كوفبك على حصة عاملة بنسبة 40% من قطاع 3 دلتا النيل (شمال شرق العامرية) في البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ جمهورية مصر العربية.

وتخضع هذه الإتفاقيات للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة ، وستظل شل هي المشغل الرئيسي لهذا القطاع.

قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "سعداء بشراكتنا الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل، والتي ستمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة ، حيث تعزز هذه الاتفاقية مكانة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، كما أن قرب هذا القطاع من الأصول الحالية لشركة شل وغيرها من القطاعات الاستكشافية الخاصة شل في المنطقة سيساعد في تحقيق أهداف الشركة ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة."

ومن جانبه، قال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية: "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040. ستمكّن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل كوفبك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر". وأضاف: "تتواجد كوفبك بالفعل في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط في عام 2020".

في أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر في قطاعي 3 و4 بدلتا النيل، الواقعتين في البحر الأبيض المتوسط، ويضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاثة آبار على التوالي.