وزير خارجية الإمارات ورئيس الرئاسي اليمني يبحثان الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، عددًا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

استعرض الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لوكالة ألأنباء الإماراتية "وام" - آفاق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما.

من جانبه، أعرب العليمي،عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.