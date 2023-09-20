عاجل
العين تحتضن معسكر منتخب مصر أكتوبر المقبل
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أمناء جامعة بنها الأهلية يهنئ الدكتور ناصر الجيزاوي لرئاسته جامعة بنها

ناصر الجيزاوى
ناصر الجيزاوى

 


قدّم  مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، والسادة أعضاء المجلس ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، بأسمى آيات التهاني للدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث على ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيين سيادته رئيسًا لجامعة بنها.
وأكد " السعيد " أن الدكتور ناصر الجيزاوي قيمة وقامة علمية كبيرة ستساهم فى الإرتقاء بجامعة بنها ، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.

الجريدة الورقية