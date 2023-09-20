أمناء جامعة بنها الأهلية يهنئ الدكتور ناصر الجيزاوي لرئاسته جامعة بنها



قدّم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، والسادة أعضاء المجلس ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، بأسمى آيات التهاني للدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث على ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيين سيادته رئيسًا لجامعة بنها.

وأكد " السعيد " أن الدكتور ناصر الجيزاوي قيمة وقامة علمية كبيرة ستساهم فى الإرتقاء بجامعة بنها ، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.