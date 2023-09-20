إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعية بفزارة

قامت الوحدة المحلية بالقوصية بتنفيذ اعمال إزالة 11 حالة تعدي لبناء مخالف على اراضى زراعية فى زمام محلية فزارة ؛ حيث تم ردم الأساسات والقواعد، وإزالة البناء والأعمدة.

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة. تأتي هذه الإزالات كجزء من جهود الوحدة المحلية لحفظ الأملاك العامة وتنظيم البناء في المنطقة. وتهدف إلى إبقاء المنطقة نظيفة وآمنة لسكانها وزوارها.

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة

إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بفزارة