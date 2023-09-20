جوجل تتيح سؤال Bard باستخدام الصور باللغة العربية

أعلنت Google اليوم عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لأداة Bard لتسهيل الاستخدام وتحسين الأداء باللغة العربية وغيرها من اللغات حول العالم. أصبح بإمكان متحدثي اللغة العربية ابتداءً من اليوم تحميل صور إلى Bard باستخدام تقنية عدسة Google، والاستفادة من صور بحث Google في الردود، والتمكن من تعديل الردود بأسلوب الكتابة المناسب.

يستند Bard إلى نموذج PaLM2، النموذج اللغوي الأحدث في Google، والذي طوّر مجددًا استنادًا لتعليقات المستخدمين ليتفاعل بطريقة أكثر عفوية، ودقة أعلى بمختلف اللغات. إن ميزات Bard المتوفرة باللغة الإنجليزية فقط باتت تعمل الآن في 40 لغة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق ميزات أخرى ستكون متوفرة في البداية بالإنجليزية وقريبًا بلغات أخرى.

تضمّ قائمة الميزات:

تحميل الصور في الطلبات: إمكانية الاستفادة من "عدسة Google" - وهي منتج من Google يحدّد ويحلل الصور والنصوص - ليتمكّن المستخدمون من تحميل الصور ضمن طلباتهم في Bard

تغيير أسلوب كتابة الردود: إمكانية تغيير ردود Bard من حيث الأسلوب مع وجود خمس خيارات مختلفة: جعل الردود أكثر بساطةً أو أطول أو أقصر أو أكثر احترافية أو أقل رسمية

عرض الصور في الإجابات: مشاهدة مختلف الصور في ردود Bard، حيث يكون مصدرها بحث Google، للاستفادة من ردود فيها نصوص وصور

إكمال المحادثات: يمكن للمستخدمين إكمال محادثات سابقة لأناس آخرين، وذلك إما لطرح مزيد من الأسئلة حول الموضوع أو تعديله للحصول على أفكار جديدة. هذه الميزة متوفرة في حال حصول المستخدم على رابط لمحادثة أخرى من زميل أو صديق

ربط Bard بتطبيقات وخدمات Google: إطلاق إضافات Bard باللغة الإنجليزية فقط، والتي بدورها تربط أداة Bard بمختلف التطبيقات مثل Gmail، ومستندات Google، وDrive، وخرائط Google، وYouTube، والرحلات الجوية من Google، والفنادق على Google، وذلك لتوفير تجربة أفضل للمستخدمين. لن يتم استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين للمراجعة أو تدريب النموذج (هذه الميزة متوفرة باللغة الإنجليزية فقط)

"منذ إطلاق Bard باللغة العربية في يوليو 2023، تلقينا ردودًا إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم العربي. وقد أشاد المستخدمون بقدرة Bard على توليد نص إبداعي ودقيق، وفهم الأسئلة المعقدة، وتقديم إجابات مفيدة. نحن ملتزمون بجعل Bard أكثر إفادة لمتحدثي اللغة العربية. وتشمل الخطط المستقبلية تحسين فهم Bard للهجات العربية المختلفة، وتوسيع نطاق قدرات Bard، وجعل Bard أكثر سهولة في الاستخدام." -- تعليق أنتجته أداة Bard باللغة العربية.

أطلقت Google أداة Bard القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي. وتمّ إطلاقها لاحقًا في يوليو في أكثر من 40 لغة من ضمنها العربية. تسعى أداة Bard لمساعدة الأفراد في تنمية إبداعهم عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تبسيط المفاهيم المعقدة. إن أداة Bard متوفرة على الموبايل والحاسوب عبر الموقع: https://bard.google.com/