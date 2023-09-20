موعد بداية فصل الشتاء رسميًا.. "وداعًا للحر"

موعد بداية فصل الشتاء.. يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد نهاية فصل الصيف، وبداية فصلي الخريف والشتاء 2023، حيث إنه من المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يسود الطقس الرطب ووجود نشاط للرياح فى بعض المناطق والتي تسهم في تلطيف الجو.

بداية فصل الشتاء رسميًا

ويبدأ فصل الخريف، في 23 سبتمبر الجاري، كما يكون الموعد الرسمي لانطلاق فصل الشتاء، عقب 3 أشهر من بدء الخريف، ليكن الموعد رسميًا لبدء فصل الشتاء 21 ديسمبر المقبل، وعندها يحرص المواطنون على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي تساعدهم على استقبال الأجواء الباردة، دون التعرض لنزلات البرد.

درجات الحرارة

ويشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة