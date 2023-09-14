مفاجأة جديدة في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

غطاء سحابي يحجب الشمس

وكشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، حالة الطقس موضحة أن هناك غطاء سحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرار ةعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37