إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي في منطقة القوصية، بمساحة تقدر بـ 4 قيراطات، وذلك بتوجيهات اللواء محمد عزت رئيس الوحدة المحلية. تضمنت عملية الإزالة إزالة أساسات وقواعد وهدم بناء وأعمدة. حضر عملية الإزالة مجموعة من الشخصيات المسؤولة، بما في ذلك مصطفى فتحي نائب رئيس المركز، ورباح الميري رئيس وحدة بني قره، بالإضافة إلى المهندس أحمد عبدالمنجي من الإدارة الهندسية، ومحمد مصطفى مسئول المتابعة، ومحمود منازع مدير الحملة. وشارك في العملية كل من المهندس علي هريدي والمهندس شهاب أحمد من جهاز حماية الأراضي، بالإضافة إلى المسؤولين عن التنظيم والزراعة. وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والتصدي بشكل فوري لأي مخالفات.

وتأتي هذه الإزالات في إطار حملة شاملة تهدف إلى حفظ الأراضي وإعادة تنظيم المنطقة والحفاظ على المظهر العام للمدينة. يأتي ذلك استجابة لمطالب الأهالي وحرصًا من الوحدة المحلية على توفير بيئة جميلة ومرتبة يستمتع بها السكان.

تم تنفيذ عمليات الإزالة بحضور عدد من المسئولين والفنيين المختصين لضمان سلامة الإجراءات وسير العملية بشكل صحيح. وقد قام المهندسون والفرق الفنية المشرفة على العمل بإتباع الإجراءات الفنية اللازمة لإزالة المخالفات واستعادة الأراضي لاستخدامها المناسب.

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة. وشدد على أن أي تعدي على الأراضي العامة أو المخالفة للتشريعات واللوائح ستلقى استجابة فورية وتتعرض للإزالة. وأعرب عن تقديره لجهود الفرق المشرفة على تنفيذ عمليات الإزالة وللتعاون القوي بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق النظام والتنظيم العمراني في المدينة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة للحفاظ على نظافة البيئة وتحسين المظهر العام للمدينة، بهدف توفير بيئة حضرية مرتبة وجميلة يستمتع بها السكان وزوار القوصية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المسؤولة على حفظ النظام العمراني والحفاظ على الملك العام، حيث تم تنفيذ عمليات الإزالة للتأكيد على حق المواطنين في الاستفادة من المساحات العامة وضمان عدم تعدي أحد على الأراضي والممتلكات العامة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود السلطات المحلية في إنفاذ القانون ومكافحة التعديات، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المحلية بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ويعكس أيضًا حرصها على الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة ومحافظتها على الخصوصية البيئية.

ومن المتوقع أن تتواصل جهود السلطات المحلية في مكافحة التعديات وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحياة النموذجية في المنطقة. ويعد التزام الجميع بالالتزام بالقوانين العمرانية واحترام الحقوق العامة أساسًا للعيش في مجتمع متناغم ومنظم ومتطور.

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالقوصية أسيوط