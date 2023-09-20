جواهر الكويتية تتعرض لوعكة صحية.. وعائلتها تطلب الدعاء لها (صور)

أعلنت بالأمس عائلة الفنانة “جواهرالكويتية” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “سناب شات”، عن تدهور حالتها الصحية وعدم استجابتها للعلاج.

جواهر الكويتية تحت رحمة الله:

نشرت عائلة جواهر الكويتية منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات"، قائلين:" اسألكم الدعاء، وقفوا عنها العلاج، وهي تحت رحمة رب العالمين، واسمحوا لنا ما نقدر نرد على اتصال، نطلب منكم الدعاء فهي بأمس الحاجة لكم".

تتواجد جواهر الكويتية فى بريطانيا لتلقى العلاج بسبب إصابتها بسرطان في المعدة، مما أدى لتدهور في حالتها الصحية، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.

طالبت عائلة جواهر الكويتية منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "سناب شات" متابعينها بالدعاء لها، قائلين "دعواتكم لها يا جماعة، محتاجة دعواتك الكل في الكويت، يالطيف الطف بها وبنا ياجبار اجبرها و اجبر قلب أطفالها وأهلها يارب".

مى العيدان تكشف تدهور حالة جواهر:

أعربت الإعلامية الكويتية “مى العيدان” منذ أيام ، عن قلقها على الفنانة جواهر الكويتية بعد قطع عن الاتصال بها، عقب خضوعها لعملية جراحية .

وكتبت مي العيدان قائلة: "كثير من يدخل لي على الخاص يسألوني عن حالة الفنانة جواهر الكويتية بعد إجراءها لعملية خاصة بداء السرطان يوم الثلاثاء . . للأسف من يوم الثلاثاء وأنا أبعث مسجات واتصل وما في أحد يذر . . لا نملك إلا الدعاء. . أرجوكم ادعوا حتى يصل الدعاء منتهاه فلا يغير القضاء سوى الدعاء وربما دعاء أحدكم الأقرب إلى الله

وأكملت : "الفنانة جواهر الكويتية توضح السبب الحقيقي بإجرائها لعملية وهي ليست عملية لاستئصال ورم سرطاني بل هو نزيف بالمعدة وإنها العملية الخامسة لإيقاف النزيف ولأن حالتها لا تسمح باستئصال اي ورم. . اللهم شافها وعافها وهي وكل مرضى المسلمين. . ادعولها حتى يصل الدعاء أقصاه ربما دعاء أحدكم أهو الأقرب إلى الله.

يُذكرأن الفنانة جواهر الكويتية تعانى من سرطان المعدة منذ نهاية عام 2019، حيث تم تشخيص الحالة خطأ، مما أدي إلى انتشار المرض ووصل إلى الكبد، وبدأت رحلة العلاج عام 2020 حتى الآن.

عائلة الفنانه جواهر وابناءها يعلنون عن طريق سنابها ب ان تم ايقاف علاج السرطان عن جواهر بالوقت الذي هي في امس الحاجه ويطلبون لها الدعاء ويصرحون انها الان تحت رحمة رب العالمين. . ارجوكم تدعولها اكل دعاء احدكم هو الاقرب الى الله 🙏🏻 ادعوا حتى يبلغ الدعاء منتهاه pic.twitter.com/hz52jV7WQU — مي العيدان (@mayal3eidan) September 18, 2023

من هى جواهر الكويتية:

فنانة كويتية اسمها الحقيقى منال مسفر، وشهرتها جواهر، ولدت عام 1977، وفى عمر ثلاثة عشر عامًا وبدأت حياتها المهنية في الوسط الفني كممثلة ومغنية.