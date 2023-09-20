عاجل.. زلزال في مصر

زلزال في مصر.. زلزال مرسى مطروح.. كشفت اليوم الأربعاء الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وقوع زلزال بالقرب من الأراضي المصرية .

زلزال مصر

وقالت الشبكة إنه بالتحديد على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسي مطروح، إلا أن هذه الهزة الأرضية مصدرها لم يكن من داخل الأراضي المصرية، وإنما كان داخل الأراضي الليبية.

زلزال مرسى مطروح

ومن جانبه قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم مركز حدوثه كان داخل الأراضي الليبية، وليس داخل الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن مركز الزلزال يبعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسى مطروح وهي أقرب مدينة ونقطة مصرية لمركز الهزة الأرضية.