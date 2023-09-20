حملة لرفع القمامة وتقليم الأشجار بمدينة ديروط

تنفيذًا لتوجيهات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، قام فريق النظافة المكون من مشرفي النظافة بإشراف صلاح عبد الغني شكل مدير قطاع النظافة ومحمد فاروق محمد رئيس قسم الرصد والمتابعة برفع جميع مقالب القمامة في مدينة ديروط وتصريف مخلفات تقليم الأشجار من مدرسة علي مبارك ومدرسة رفاعة الطهطاوي ومجمع المدارس بالقرشية وخلف مدرسة التجارة. كما تم زراعة أشجار جديدة في ميدان الاسطبل بجوار المجلس الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الشديد على الحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية لمواطنيها. واستهدف هذا العمل الجماعي منفذو خطة النظافة تحسين المظهر البصري لدروب المدينة، والتقليل من تجمع القمامة وتأثيرها السلبي على المجتمع والبيئة.

عمال النظافة قاموا بعملهم بكفاءة واجتهاد، ولا يزال العمل مستمرًا للوفاء بوعودنا بالحفاظ على نظافة المدينة وتطويرها. تضافرت جهود الفريق مع مشاركة المجتمع وتفاعلهم الإيجابي في دعم هذه المبادرة، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية وملموسة.

وفي نهاية هذا العمل الجاد والمستمر، فإن المنطقة المستهدفة أصبحت دون أي تجمعات قمامة وتماشيًا مع مبادرات البلدية لتجميل وتطوير المنطقة.

إن هذه الجهود الجبارة التي بذلت للحفاظ على نظافة المدينة تعكس التزام البلدية وتحديها في تحويل ديروط إلى مدينة نظيفة وجذابة. ونحن نشجع جميع المواطنين على المشاركة الفعّالة في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال رمي القمامة في أماكنها المخصصة من صناديق القمامة والابتعاد عن التلويث البيئي. فقط من خلال تكاتف جهودنا المشتركة سنتمكن من الحفاظ على جمالية مدينتنا ونشر رسالة النظافة والصحة والاهتمام بالبيئة.

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط

حملة لرفع جميع مقالب القمامة ورفع مخلفات تقليم الأشجار بمدينة ديروط