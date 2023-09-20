حي شرق اسيوط يشن حملة مكبرة بشارع الرشيدي
نفذ حى شرق اسيوط حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشارع الرشيدي المتفرع من شارع النميس، وهذا بناءً على طلبات وشكاوى المواطنين.
و تم التأكيد على ضرورة عدم وجود أي اشغالات جديدة في الشارع و التنبيه إلى أن أي خرق لهذا الإعلان سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يعكس هذا الإجراء التزام الوحدة المحلية بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة المعيشة في الحي. إن القدرة على التفاعل السريع وحل المشكلات التي قد يواجهها المواطنون هي عنصر مهم في بناء الثقة بين الحكومة المحلية والمجتمع المحلي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتحقيق تطوير مستدام وتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمجتمع الذي نعيش فيه.
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