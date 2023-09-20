حملات توعية للمحلات التجارية بأهمية صندوق النظافة بحي شرق أسيوط

قامت إدارة المخلفات الصلبة في حي شرق أسيوط بتنفيذ حملات متواصلة على المحلات التجارية في الحي، بهدف التوعية بأهمية وضع صندوق النظافة.

وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والحفاظ على بيئة صحية سليمة. وقد تم تسليم تنبيهات وتوعية لأصحاب المحلات التجارية بضرورة وضع صناديق القمامة أمام محالهم، والتأكد من تفريغها بانتظام.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا للجهود المستمرة للمحافظة على نظافة الشارع ومكافحة التلوث في حي شرق أسيوط. فقد تركزت الجهود على زيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحفاظ على نظافة الحي وتحسين جودة المعيشة.

حملات متواصلة على المحلات التجارية للتوعية بأهمية صندوق النظافة بحي شرق أسيوط