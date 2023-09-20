"خواطر" مجلة حائط في بيت ثقافة صنعاء في الخارجة

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل اقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية

وكان من بين الأنشطة التي قام بيت ثقافة صنعاء في الخارجة بتنفيذها إصدار مجلة حائط بعنوان "خواطر" تعتبر هذه المجلة منبرًا ثقافيًا هامًا يعكس مختلف جوانب الحياة والتجارب الشخصية للكتاب والمبدعين في المحافظة. تحتضن المجلة القصص، والمقالات، والشعر، والمقابلات، بجانب العديد من الأعمال الأدبية الأخرى. تهدف المجلة إلى تسليط الضوء على المواهب المحلية والتعريف بالثقافة المحلية والتنوع الثقافي في المحافظة.

مجلة "خواطر" هي مجلة فنية ثقافية تم إنشاؤها في بيت ثقافة صنعاء في الخارجة، وهي جزء من الخطة الأنشطة التي ينفذها فرع ثقافة الوادي الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. يتم تنفيذ هذه الخطة برئاسة عمرو البسيوني وبتنسيق مع رئيس القطاع الثقافي في وسط الصعيد المستشار محمد نبيل.

تهدف مجلة "خواطر" إلى تشجيع الكتاب والفنانين المحليين وإطلاق العنان لمواهبهم الإبداعية في مجالات الأدب والفنون الجميلة. تقدم المجلة فرصة للكتاب والمصورين والرسامين والشعراء والكتاب الناشئين للتعبير عن أنفسهم وتقديم أعمالهم للقراء.

تضم مجلة "خواطر" مجموعة متنوعة من المقالات والقصائد والرسومات والصور والمراجعات الفنية. تتميز المجلة بتنوعها واحتوائها على أفكار وآراء متعددة، مما يساهم في اثراء الحوار الثقافي في منطقة الوادي الجديد.

تم تنفيذ مجلة "خواطر" بواسطة الفنانة انتصار حسن، التي استندت المجلة على الرؤية الإبداعية للفنانة انتصار لتعزيز الموهبة الفنية والثقافية في المنطقة.

تأتي إطلاقات مثل مجلة "خواطر" ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في مختلف المناطق الثقافية في البلاد. وتعكس هذه النشاطات التزام الهيئة بتوفير المنصات اللازمة للتعبير الفني وتطوير الموهوبين والمؤلفين المحليين.

تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الكتاب والفنانين المحليين على اتخاذ خطوات هامة نحو تطوير ودعم المبدعين المحليين وتعزيز الحياة الثقافية في الوادي الجديد. يسهم بيت الثقافة في الخارجة ونشر مجلة حائط في توجيه الأضواء صوب الكتاب والمبدعين في المحافظة، وتعزيز مشاركتهم وتقديم منصة لعرض أعمالهم الأدبية والثقافية.

تشكل مثل هذه الأنشطة الثقافية جزءًا أساسيًا من رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الثقافة والابتكار في المجتمع، وتمكين الشباب والمواهب المحلية من التعبير عن أنفسهم. يتطلع فرع ثقافة الوادي الجديد إلى استمرار تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية المتعددة في المحافظة، بهدف إثراء الحياة الثقافية وتعزيز التواصل الثقافي والفني بين المجتمعات المحلية في الوادي الجديد.

"خواطر" مجلة حائط في بيت ثقافة صنعاء في الخارجة

"خواطر" مجلة حائط في بيت ثقافة صنعاء في الخارجة

"خواطر" مجلة حائط في بيت ثقافة صنعاء في الخارجة