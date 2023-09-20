نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

يسعى نادي أدب قصر ثقافة موط إلى تشجيع المواهب الشابة ودعم الأدباء والشعراء في مركز الداخلة من خلال تنظيم هذه الأمسيات الأدبية. ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والإبداعات المستقبلية لهم.

تم تنظيم اللقاء الأدبي لنادي أدب قصر ثقافة موط في فرع ثقافة الوادي الجديد بمشاركة عدد كبير من الشعراء والأدباء الموهوبين في الداخلة فى إطار خطة الأمسيات واللقاءات الأدبية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تركز اللقاء الأدبي الذي عُقد في نادي أدب قصر ثقافة موط برئاسة الشاعر عاطف حسن، رئيس مجلس إدارة نادي أدب الداخلة، على جمع نخبة من شعراء وأدباء الداخلة. شارك في اللقاء مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء والمبدعين في الداخلة، بما في ذلك طارق فراج وأحمد دياب وعماد القضاوي وأيمن أنور وعاشور الزعيم ومحمد حسن الشافعي وفريال فاروق والزهراء يوسف وإسراء يوسف وقد قدموا في اللقاء مجموعة من القصائد والنصوص الأدبية التي تعبر عن تجاربهم الشخصية ورؤيتهم الفنية.

تحدث الشعراء والأدباء في اللقاء عن مسيرتهم الأدبية وتجربتهم في كتابة الشعر والنصوص الأدبية. كما تلقوا أسئلة من الحضور وأجابوا عليها بكل صدق وشفافية، مما أثرى المناقشة وأضاف بعدًا ثقافيًا متنوعًا للحضور.

تجاوب الحاضرون بشكل إيجابي مع اللقاء وأبدوا إعجابهم بما قدمه الشعراء والأدباء من محتوى غني ومتنوع. وأعربوا عن رغبتهم في مشاركة المزيد من اللقاءات الأدبية المثيرة للاهتمام في المستقبل.

تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القصائد والخواطر، حيث تم استعراض قصيدة بعنوان "بحبك يا مصر" للشاعرة فريال يوسف، وخاطرة بعنوان "أنا ونفسي" للشاعرة الزهراء يوسف، بالإضافة إلى قصيدة بعنوان "بودعك" للشاعر محمد حسن الشافعي.

قدم الشعراء والكتاب قصائدهم وخواطرهم بأسلوبهم المميز، حيث تمحورت أعمالهم حول الحب والوطن والهوية والمشاعر الإنسانية. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأدباء وعبر عن إعجابهم بالمضامين العميقة والتعبيرات المعبرة في قصائدهم.

يهدف هذا اللقاء الأدبي المتجدد إلى تعزيز المشهد الأدبي في الداخلة وتوفير منصة للأدباء والشعراء المحليين لعرض إبداعاتهم وتبادل الأفكار والتجارب. كما يسهم في تعزيز الثقافة وتعميق الروابط الثقافية بين الأدباء والقراء في المنطقة.

من المتوقع أن يستمر هذا النشاط الأدبي مع تنظيم مزيد من اللقاءات التي تجمع بين الأدباء والشعراء الواعدين في الداخلة، وذلك لتعزيز الإبداع الأدبي والثقافي في المنطقة وإلهام الشباب للاهتمام بالكتابة والتعبير الأدبي.

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة

نادي أدب قصر ثقافة موط يشجع المواهب الشابة ويدعم الأدباء والشعراء بالداخلة