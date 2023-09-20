في إطار خطة النشاطات الثقافية التي تم تنفيذها في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، ناقش بيت ثقافة الجديدة في الداخلة كتاب "مصر في عالم متغير" للكاتب أحمد عمروث واستضاف في النقاش الأستاذ ناصر شوقي.

يتناول كتاب "مصر في عالم متغير" قضايا هامة تتعلق بتطورات العالم المعاصر وتأثيرها على مصر كدولة وشعب. يسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يواجهها الشعب المصري في هذا العصر المتغير ويحاول إلقاء الضوء على الآثار المترتبة عنها.

وقد أثار الكتاب اهتمام الجمهور الحاضر في بيت ثقافة الجديدة وشهد نقاشًا حيويًا حول القضايا المطروحة فيه. تبادل المشاركون وجهات نظرهم وآرائهم حول هذا الموضوع المثير للجدل، وتبادلوا الأفكار حول كيفية التعامل مع التغيرات السريعة والمستجدات في المجالات المختلفة.

تعتبر تلك المناقشة فرصة رائعة للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين المهتمين بالشأن الثقافي. وتعكس هذه المناقشات الثقافية النشاط الحيوي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الحوار والتفاعل الثقافي وتعزيز قدرات الأفراد في التعامل مع التحديات الحالية.

وبهذا النشاط، تعزز الهيئة العامة لقصور الثقافة رؤيتها في تعزيز التنمية الثقافية والفنية في مصر وتقديم فرص جديدة للجمهور للاستفادة من المعرفة ورفع الوعي الثقافي.

بالاعتماد على هذه الأنشطة، فإن الهيئة العامة لقصور الثقافة تسعى لتعزيز المناصب الثقافية والتعليمية وتعزيز الروابط الثقافية بين مصر وباقي دول العالم. إنها تطمح إلى تعزيز التعاون الثقافي وتقديم مكانة متقدمة لمصر في مجال الثقافة والفنون العالمية.

بيت ثقافة الجديدة يناقش كتاب "مصر في عالم متغير" للكاتب أحمد عمروث

بيت ثقافة الجديدة يناقش كتاب "مصر في عالم متغير" للكاتب أحمد عمروث

بيت ثقافة الجديدة يناقش كتاب "مصر في عالم متغير" للكاتب أحمد عمروث