كتاب "إلى الشباب" يناقش في قسم المكتبات بفرع ثقافة الوادي الجديد

نظم قسم المكتبات التابع لإدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الوادي الجديد مناقشة كتاب "إلى الشباب"، الذي يعود تأليفه للكاتب إبراهيم محمد الجمل. وتمت مناقشة الكتاب بحضور شادية كامل.

تركز الكتاب على التحديات والمشاكل التي يواجهها الشباب في المجتمع، ويقدم نصائح وتوجيهات للشباب لمساعدتهم على تجاوز هذه الصعوبات. وقد تم استعراض مضامين الكتاب ومناقشة الأفكار المطروحة فيه، وتبادل وجهات النظر بين الحاضرين.

أشادت شادية كامل بجودة وقيمة محتوى الكتاب، وأهميته في توجيه الشباب وإلهامهم لصناعة مستقبل زاهر. يتضمن الكتاب نصائح وتوجيهات قيمة للشباب حول كيفية تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة، بدءًا من التعليم والعمل والرياضة وحتى العلاقات الشخصية والتطوير الذاتي

وأكدت شادية على أهمية توجيه الشباب وتقديم الدعم اللازم لهم في مرحلة الشباب، حيث يكونون في أمس الحاجة للتوجيه والاستشارة. كما وأوضحت أن الكتاب يحتوي على نصائح عملية وقابلة للتطبيق، مما يساهم في إثراء المعرفة وتعزيز القدرات لدى الشباب.

تمحورت المناقشة حول ضرورة توجيه الشباب وتحفيزهم على أدوارهم الإيجابية في المجتمع والتحلي بالقيم والأخلاق الحسنة. تم استعراض تجارب شادية كامل الشخصية في مجال العمل والتطوير الذاتي، وقدمت نصائح عملية للشباب حول كيفية تحقيق أحلامهم وتجاوز التحديات التي قد تواجههم في الطريق.

كانت المناقشة فرصة للشباب لطرح الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع، حيث قاموا بمناقشة أفكارهم وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض. كما تم تشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع عن طريق التطوع والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

تهدف هذه المناقشة إلى توجيه الشباب وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم من أجل بناء مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع. إن توعية الشباب بأهمية المشاركة الفعالة والتنمية المستدامة ستساهم في بناء مجتمع مزدهر ومستدام واقتراحات لتعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة والمشاركة الفعالة في المجتمع

وأشاد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد نبيل، رئيس القسم الثقافي لوسط الصعيد، بالجهود المبذولة في تنظيم هذه المناقشة وتوفير فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار.

يهدف هذا النشاط التابع لخطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تشجيع القراءة والاهتمام بالكتب، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وبناء جيل من الشباب المثقف والمتمكن.