حارس لاتسيو يتقمص دور المهاجم وينقذ فريقه من السقوط أمام أتلتيكو مدريد

خطف لاتسيو الإيطالي تعادلًا قاتلًا من أنياب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بسيناريو مجنون في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

بدأ الفريق الإيطالي بالسيطرة على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى بينما كان الروخيبلانكوس منظمًا في الدفاع واعتمد على الكرات المرتدة.

وعلى عكس سير المباراة، نجح الأتليتي في مفاجأة أصحاب الأرض بهدف التقدم، بعد مرور نصف ساعة من المباراة عن طريق بابلو باريوس.

وحاول الفريق الإسباني الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يتمكن لاتسيو، من خطف هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف بطريقة مثيرة عن طريق الحارس الإيطالي إيفان بروفيدل، الذي تقدم إلى منطقة جزاء الروخيبلانكوس في إحدى الركلات الركنية في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأمل الحارس أن يساعد فريقه على إدراك التعادل، وهو ما تحقق بعدما ارتقى إلى كرة عرضية متقنة من لويس ألبرتو، قابلها برأسية لتسكن الشباك، وجاء الهدف عن طريق آخر من يتوقع منه الجميع التسجيل.

إيفان بروفيدل

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، أصبح بروفيدل، أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا، منذ أن فعلها النيجيري فينسنت إنياما من ركلة جزاء أمام ليون عام 2010.

وحصد كل من لاتسيو وأتلتيكو نقطة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث، في ترتيب المجموعة الخامسة، فيما يتصدر فينورد الهولندي المجموعة بعد فوزه على سلتيك بهدفين دون رد.