في اطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف التي تعتبر من المناسبات المهمة في الثقافة الإسلامية، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفاء بهذه المناسبة السعيدة. وفي هذا السياق، قدم بيت ثقافة القوصية، برئاسة ياسر ماهر، عرضًا فنيًا لفرقة القوصية للآلات الشعبية، وذلك بمقر البيت التابع لفرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي.

تندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، عبر إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل. تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر الوعي الثقافي في المجتمع، وتعزيز القيم الإسلامية والعربية في الوطن العربي.

تعتبر فرقة القوصية للآلات الشعبية إحدى الفرق الشهيرة في مصر التي تعزف الموسيقى الشعبية التقليدية بأسلوبها الخاص. وقد قدمت الفرقة عرضًا فنيًا متميزًا، حيث استخدمت العديد من الآلات الموسيقية المحلية والتقليدية مثل العود والدف والمزمار. تفاعل الجمهور مع العرض واستمتع بألحانها الرائعة وأداء الفرقة المميز.

يعد برنامج هذا العرض الفني مجزأة من سلسلة أنشطة متنوعة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتشمل أيضًا ورش عمل ومحاضرات ثقافية وعروض فنون تشكيلية وعروض مسرحية. وتهدف هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الثقافة والفن في مجتمع الصعيد، وتوفير منصة للفنانين المحليين للتعبير عن مواهبهم وتقديم فنهم إلى الجمهور.

إن تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي يعد دليلًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الموروث الثقافي والفني والترويج للتنوع الثقافي في مصر. وبهذه الطريقة، يتم تعزيز الانتماء الثقافي والروح الوطنية بين المواطنين ونشر الوعي بأهمية الثقافة والفن في تنمية المجتمع.

بهذا العرض الفني، تمتع الجمهور بجو من المرح والبهجة، وتلاقى الفن والثقافة لتعزيز الروح الجماعية والاحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة، فإن استمرار تنظيم هذه الأنشطة هو دليل على عزم الشعب المصري على الاستمرار في إحياء تراثه الثقافي والترويج للقيم الإسلامية والعربية.

فرقة القوصية للآلات الشعبية تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

فرقة القوصية للآلات الشعبية تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

فرقة القوصية للآلات الشعبية تقدم عرض فني احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف