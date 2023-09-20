"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لتقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي ضمن برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد

حيث استقبلت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة ياسر عبداللاه مجموعة من الاطفال في ورشة فنية بمقر المكتبة قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا ورشة فنية للأطفال بعنوان " الرسم علي الورق المقوى " حيث قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة علي ورق الكرتون

وتعلم الأطفال كيفية رسم الشخصيات والأشكال المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة. استخدمت الفنانة نسرين مجموعة متنوعة من الأدوات الفنية ، مثل الأقلام الملونة والفرش والمنديل وطبقة النشا لإضفاء تأثيرات مميزة على الرسومات.

تهدف ورشة الرسم هذه إلى تعزيز المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال وتنمية قدراتهم التعبيرية. كما تهدف إلى إلهامهم وتشجيعهم على استكشاف الفن وتطوير مواهبهم الفنية.

وقد استمتع الأطفال بشكل كبير في ورشة الفن، حيث تفاعلوا بحماس مع التعليمات وبدأوا في إنشاء رسوماتهم الخاصة. تلقى الأطفالتوجيهات من الفنانة نسرين وتلقت توجيهات شخصية منها لتحسين وتطوير رسوماتهم.

بعد انتهاء الورشة الفنية، أعرب الأطفال عن سعادتهم ورضاهم عن النشاط. وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة في المزيد من الفعاليات الفنية في المستقبل.

تعد هذه الفعالية واحدة من سلسلة من الفعاليات التي ستعقد خلال الفترة الصيفية في إطار برنامج ثقافتنا في اجازتنا. وتهدف هذه الفعاليات إلى تنشيط الحياة الثقافية في إقليم وسط الصعيد وتقديم فرص تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب في المنطقة.

تعتبر مكتبة آل عابدين بموشا مركزاً ثقافياً مهماً في المنطقة، حيث يتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية طوال العام. ويهدف تنظيم هذه الفعاليات إلى تعزيز المحتوى الثقافي المتاح للجمهور وتشجيع القراءة والإبداع في المجتمع.

من المتوقع أن تستمر الفعاليات الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد على مدار الصيف، وستشمل مجموعة واسعة من الفنون والترفيه وورش العمل. ستقدم هذه الفعاليات فرصة للمجتمع للاستمتاع بتجارب ثقافية متنوعة وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

بهذه الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، تتطلع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى إثراء حياة المجتمع وتعزيز الوعي الثقافي في إقليم وسط الصعيد.

، كما شجعت الأطفال على التعبير عن أنفسهم بالرسم والتجربة بأساليب جديدة في الرسم. وقامت الفنانة نسرين بتوزيع الأدوات الفنية اللازمة للأطفال والتي تتضمن ورق المقوى وأقلام الرسم والألوان المختلفة.

حظيت الورشة بإقبال كبير من قبل الأطفال الذين استمتعوا بتجربة الرسم والتعرف على مهارات جديدة في الفن. كما أعرب الأهالي عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساعد على تنمية مواهب أطفالهم وتحفيزهم على التعبير الفني.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مكتبة آل عابدين بموشا بهدف تحفيز الأطفال على القراءة والتعلم وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية. وتشكل هذه الفعاليات جزءًا من رؤية المكتبة في خدمة المجتمع ودعمه في تحقيق التنمية الشاملة لكافة فئاته.

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا

"الرسم علي الورق المقوى" ورشة فنية للأطفال بثقافة موشا