ثقافة صدفا تنظم ورشة حكي بعنوان "فرسان الإسلام" قصة عمرو بن العاص

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل باقة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظم بيت ثقافة صدفا برئاسة احمد عاطف ورشة حكى بعنوان " فرسان الإسلام " حاضرها الشيخ خالد ابراهيم بمقر البيت وذلك ضمن برنامج الأوقاف وبحضور احمد سيد الكبير والذي تناول الحديث حول فرسان الإسلام منهم عمرو بن العاص حيث تناول قصص البطولات التي قدمها عمرو بن العاص اثناء الفتوحات الاسلامية

يعتبر عمرو بن العاص واحدًا من أبرز فرسان الإسلام في تاريخ الفتوحات الإسلامية. كان عمرو بن العاص أحد الصحابة المقربين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولعب دورًا مهمًا في انتشار الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية في مصر.

تعد ورشة الحكى التي نظمتها بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف والتي حاضر فيها الشيخ خالد ابراهيم فرصة مثالية للاستماع لقصص ومَغَامِرات هذا البطل الاسلامي الملهم. تمحورت الورشة حول استعراض قصص بطولات عمرو بن العاص في فتوحات مصر، حيث قاد الجيش الإسلامي ونجح في تحقيق النصر على الرومان الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك.

قدم الشيخ خالد ابراهيم في الورشة نظرة عميقة في حياة ومسيرة عمرو بن العاص وأبرز صِفاته ومواقفه الشجاعة. استعرض الشيخ العديد من المواقف التي تُظهِرُ قوة وشجاعة عمرو بن العاص في التعامل مع الأعداء وتحقيق الانتصارات.

وشدد الشيخ خالد ابراهيم على أهمية دراسة حياة الفرسان الإسلام واستخلاص العبر والدروس من مسيرتهم العظيمة. فهم شعلات يستمدها المسلمون، ويجب على الأجيال الحالية الاستفادة من خبراتهم وتطبيقها في حياتهم اليومية.

من جانبه، عبر أحمد سيد الكبير عن تقديره وامتنانه لتنظيم بيت ثقافة صدفا لهذه الورشة المميزة. أشار إلى أهمية إحياء تاريخ الفرسان الإسلام وتعريف الشباب بأفعالهم البطولية، حتى يستلهموا العظة والعبرة منها.

بهذه الورشة الثقافية تستطيع بيت ثقافة صدفا تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب والمجتمع المحلي. يعتبر التعرف على قصص الأبطال والفرسان ضرورة لبناء شباب قوي وواثق وملهم في المجتمع. فهذه القصص الملهمة للأبطال تساعد في تنمية القيم والفضائل النبيلة في نفوس الشباب وتحفيزهم على تحقيق النجاح والتميز في جميع مجالات حياتهم.

يمكن القول أن ورشة الحكى بعنوان "فرسان الإسلام" تعتبر بادرة مميزة ومحمودة من بيت ثقافة صدفا لنشر التراث الثقافي الإسلامي وتعزيز أهمية دراسة تاريخ الفرسان الإسلام ومساهمتهم في نشر الإسلام ودفاعهم عن قيمه وثوابته. آمل أن يستمر هذا النوع من الفعاليات والورش الثقافية في إثراء ثقافتنا وتعزيز الفخر بتاريخنا الإسلامي العظيم.

ثقافة صدفا تنظم ورشة حكى بعنوان "فرسان الإسلام" قصة عمرو بن العاص

ثقافة صدفا تنظم ورشة حكى بعنوان "فرسان الإسلام" قصة عمرو بن العاص

ثقافة صدفا تنظم ورشة حكى بعنوان "فرسان الإسلام" قصة عمرو بن العاص

ثقافة صدفا تنظم ورشة حكى بعنوان "فرسان الإسلام" قصة عمرو بن العاص