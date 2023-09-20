قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يستمر في ورش التفصيل والخياطة بأسيوط

انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، يقدم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر باسيوط برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد.

والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها

تعتبر ورشة التفصيل والخياطة التي تقدمها مصممة الأزياء حفيظة سعد في قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمدينة بني مر باسيوط فرصة مثالية لكل من يرغب في اكتساب المهارات اللازمة لتصميم وتفصيل الملابس. تعتبر عملية التفصيل والخياطة جزءاً أساسياً من صناعة الأزياء، حيث يتم تنفيذ التصميمات وإعطاء القطع القماشية شكلها النهائي.

تقدم حفيظة سعد شرحاً مفصلاً للمبتدئين حول بدايات التفصيل والخياطة، حيث تشرح بداية العملية من اختيار الباترون المناسب، وهو القالب الورقي المستخدم لتحديد شكل القطعة قبل تفصيلها. توضح سعد أهمية اخذ المقاسات بدقة وكيفية نقلها على الورق للبدء في عملية القص على الباترون.

بعد ذلك، تعمل حفيظة سعد على شرح طرق القص العملية، بحيث يتعلم المشاركون كيفية تحديد النقاط والخطوط المهمة على الباترون واستخدام الأدوات المناسبة لتنفيذ عملية القص بدقة ودون الحاق أي ضرر بالأقمشة.

بعد اتمام عملية القص، تقوم حفيظة سعد بتوضيح كيفية تجهيز وتحضير القطع لتفصيلها بشكل صحيح. تشرح الطرق الفنية في تنفيذ الخياطة بواسطة آلات الخياطة المختلفة وكيفية تطبيق الخياطة اليدوية عند الحاجة.

من خلال هذه الورشة، يتاح للمشاركين الفرصة لتنمية مهاراتهم في مجال التفصيل والخياطة وفهم عملية تصنيع الملابس بشكل شامل. تعتبر حفيظة سعد بفضل خبرتها الواسعة في مجال صناعة الأزياء وتعاملها مع الأقمشة والقوالب، مصدر إلهام ومرشد قيّم للراغبين في دخول هذا المجال.

بالتالي، ينصح بحضور هذه الورشة لكل شخص مهتم بتعلم فنون التفصيل والخياطة، سواءً كانوا مبتدئين أو لديهم بعض الخبرة. ستكون هذه التجربة العملية فرصة لاستكشاف عالم صناعة الأزياء وتطوير المهارات الفنية والإبداعية في هذا المجال.

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يستمر في ورش التفصيل والخياطة باسيوط

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يستمر في ورش التفصيل والخياطة باسيوط